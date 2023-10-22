Москва, 22 октября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. В Рособрнадзоре прокомментировали сообщения о планах изменить модель перехода учеников в 10-й класс и в колледжи. В ведомстве отметили, что пока ничего менять не планируется.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Частное мнение А. А. Музаева, что систему надо докручивать», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее в октябре глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников назвал не соответствующими современным требованиям модели перехода из 9-го класса в 10-й. Аналогично он выразился и о системе поступления в колледжи. По словам Музаева, в ближайшем будущем модель необходимо менять. Тогда он отметил, что изменения коснутся количества экзаменов.

Заслуженный учитель России, историк, кандидат психологических наук, доцент МГПУ Александр Снегуров в беседе с ИА Регнум отметил, что в колледжи необходимо принимать не на основании отметок в аттестате, а с учётом дополнительных требований, например, способность абитуриента разбираться в той специальности, на которую поданы документы, или наличие у него определённых навыков.

Учёный добавил, что в настоящее время сложилась такая тенденция, что в 10-й класс обычно идут две противоположные категории учащихся — лентяи, которые получают плохие оценки и просто тянут время, и их противоположности — мотивированные ребята, которые активно готовятся к поступлению в вузы. Снегуров обратил внимание, что они заточены лишь на подготовку к ЕГЭ, что тоже неправильно.

Такие дети зачастую сосредоточены на решении тестов по выбранным предметам и не совсем заинтересованы в получении новых знаний на других уроках. Снегуров подчеркнул, что необходима обширная реформа образования в целом, чтобы учесть такие узкие интересы старшеклассников.