Москва, 19 октября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. В России, возможно, скоро изменится модель перехода в 10-й класс в школах и поступления в учреждения среднего профессионального образования. Об этом 18 октября сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Донат Сорокин/ТАСС

«В ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в учреждения среднего профессионального образования по количеству экзаменов изменится», — сказал он на всероссийской встрече с родителями.

По его словам, изменения связаны с тем, что существующая модель не отвечает современным требованиям.

При этом глава Рособрнадзора уточнил, что планируется изменить количество экзаменов. Также он добавил, что в российских школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам.

Говоря об экзаменах, Музаев заявил, что в России не планируют отказываться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса. При этом он добавил, что проведение ЕГЭ по естественно-научным предметам в компьютерном формате не планируется.

Как сообщало ИА Регнум, министр науки и высшего образования Валерий Фальков в апреле заявил о переходе России на новую систему высшего образования. В ведомстве предложили трёхступенчатую систему, в которой первый уровень будет соответствовать специалитету или бакалавриату, а срок обучения длиться от четырёх до шести лет в зависимости от направления. Вторая ступень предусматривает специализированное высшее образование или магистратуру, а третья — как и прежде, аспирантуру.

Позднее Фальков сообщил, что новая система высшего образования в стране заработает в пилотном режиме в некоторых вузах разного профиля и в разных регионах.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования. Как отметил президент, развитие новой системы образования будет происходить на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов.