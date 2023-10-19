Москва, 19 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Система школьного образования уже выявила немало устаревших методов, которые нуждаются в масштабном реформировании, а при поступлении в учреждения среднего профессионального образования (СПО) учащихся после 9 класса необходимо принимать не по школьным отметкам, а исходя из особых навыков и увлечений ребёнка. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился заслуженный учитель России, историк, кандидат психологических наук, доцент МГПУ Александр Снегуров.

Алексей Даничев/РИА Новости

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в России скоро введут новые правила перехода в 10-й класс и поступления в учреждения среднего профессионального образования, потому что требования, которые есть сегодня, уже устарели и не соответствуют современности. Изменения должны затронуть также модель поступления в колледжи и училища. По словам Музаева, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает, поскольку сейчас ранжирование поступающих в СПО осуществляется по среднему баллу в аттестате.

Снегуров согласился, что сегодня недостаточно продуманы и сформированы правила приёма учащихся в колледжи и училища после 9 класса.

«Возможно, что стоит принимать без упора на аттестат и даже без школьных экзаменов. Машинисты, повара, художники-декораторы, музыканты — от них же требуются дополнительные навыки, по которым можно оценивать. Люди могут быть очень способны в каком-то определённом деле. Например, у меня был ученик, который совершенно не знал географию и историю, но очень хорошо разбирался в автомобилях с детства. И как же его не принять в училище по профилю?! Тогда нужны иные критерии приёма», — отметил Снегуров.

По мнению заслуженного учителя России, в первую очередь для приёма в СПО необходимо личное собеседование с ребёнком, а также практические тесты, которые помогут выявить способности к определённому направлению. Снегуров подчеркнул, что для приёма в учреждения среднего образования обязательно нужно учитывать личные достижения и увлечения ребёнка.

«Это и социальная деятельность, обучение в художественной, спортивной, музыкальной школе. И выводить по ним баллы. И нужна демонстрация портфолио», — согласился учитель.

Он отметил, что сама по себе система оценивания в школах несколько устарела и её нужно серьёзно реформировать, как и многие подходы к методикам преподавания. Поэтому, по его словам, прежде, чем переходить к инновациям в процессе перехода в 10 класс и поступления в колледжи, нужно продумать эти образовательные реформы, которые требуют широкого обсуждения, а потом ещё и тестирования.

«Считаю, что нужны в целом новые правила аттестации учащихся, в том числе избавление от ОГЭ и ЕГЭ. Или перемещение этого типа на периферию образования», — отметил Снегуров.

По мнению учителя, сейчас в 10 класс обычно идут две противоположные категории учащихся — лентяи, которые получают плохие оценки и просто тянут время, и их противоположности — мотивированные ребята, которые активно готовятся к поступлению в вузы. Однако, как обратил внимание Снегуров, они заточены лишь на подготовку к ЕГЭ, что тоже неправильно. Такие дети зачастую тратят всё время на решение тестов по выбранным предметам и мало заинтересованы в получении новых знаний на других уроках. Поэтому, как подчеркнул специалист, необходима обширная реформа образования в целом, чтобы учесть такие узкие интересы старшеклассников.

Как сообщало ИА Регнум, Анзор Музаев также заявил, что Единый государственный экзамен в России в ближайшее время будет в цифровом формате только для сдачи заданий по информатике. Он также добавил, что, скорее всего, в течение следующих десяти лет форму ЕГЭ не будут существенно менять.

Кроме того, как добавил глава Рособрнадзора, в школах России отменят проверочные работы по иностранным языкам. Как он отметил, обсуждаются определённые аспекты, связанные с процедурой проведения ВПР для придания ей максимального удобства.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков в апреле заявил о переходе России на новую систему высшего образования. В ведомстве предложили трёхступенчатую систему, в которой первый уровень будет соответствовать специалитету или бакалавриату, а срок обучения длиться от четырёх до шести лет в зависимости от направления. Вторая ступень предусматривает специализированное высшее образование или магистратуру, а третья — как и прежде, аспирантуру. Позднее Фальков сообщил, что новая система высшего образования в стране заработает в пилотном режиме в некоторых вузах разного профиля и в разных регионах.