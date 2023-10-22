Газа, Палестина, 22 октября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Количество жителей Сектора Газа, которые из-за обострения палестино-израильского конфликта покинули свои дома, выросло до полутора миллионов. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба правительства анклава.

«Семьдесят процентов населения сектора Газа, полтора миллиона граждан были вынуждены покинуть дома», — говорится в сообщении.

Уточняется, что беженцы вынуждены жить в центрах приёма.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 октября министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших из-за эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 4651 человека. Ещё 14 245 жителей анклава получили ранения.

Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел 17 октября заявила, что с момент обострения конфликта на Ближнем Востоке свыше 300 тысяч детей вынужденно покинули свои жилища. По её словам, сотни детей погибли и тысячи были ранены.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС атаковали территорию Израиля, выпустив несколько тысяч ракет. В ответ израильская армия начала активные боевые действия и ей удалось взять под контроль все населённые пункты, захваченные боевиками. ЦАХАЛ также стал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы.

Сторонники Палестины 21 октября провели в Лондоне одну из самых крупных массовых акций за последние годы. По данным местной полиции, на неё вышло порядка 100 тысяч человек. Участники манифестации потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа.