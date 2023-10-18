Нью-Йорк, США, 18 октября, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Более 300 тысяч детей вынужденно покинули свои дома с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Такое заявление сделала 17 октября исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, документ опубликован на сайте организации.

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Как уточнила Рассел, всего за 11 дней палестино-израильского военного конфликта погибли сотни детей, а тысячи получили ранения. Более 300 тысяч детей вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий.

«После нескольких дней боевых действий и перебоев на всех маршрутах снабжения у детей и семей в Газе практически закончились продукты питания, вода, электричество, лекарства и безопасный доступ к больницам», — указала Рассел.

Представитель ЮНИСЕФ призвала к немедленному прекращению огня и предоставлению гуманитарного доступа для оказания необходимой помощи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил представитель минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кудра, возможности для лечения раненых закончатся в анклаве через несколько часов.

Также сообщалось, что Россия внесла в СБ ООН проект гуманитарной резолюции из-за ситуации в Газе.

В свою очередь, папа Римский Франциск призвал освободить заложников и обеспечить гуманитарный коридор из сектора Газа. Он добавил, что должно уважаться гуманитарное право, особенно в Газе, где необходимо срочно обеспечить гуманитарные коридоры и оказать помощь всему населению.