Рамалла , 22 октября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. В секторе Газа увеличилось число погибших в результате израильских ударов палестинцев. К настоящему времени скончался 4651 человек. Ранены в результате атак 14 245 жителей анклава. Информацию приводит министерство здравоохранения Палестины.

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Сутками ранее палестинский минздрав сообщал о гибели 4,1 тыс. граждан и ранении свыше 13 тыс. человек. Также приводились данные о выведении из строя семи больниц, 21 медицинского центра. Уничтожены 23 машины скорой помощи. Погибшими считаются 46 медработников, 85 ранены. Также в ведомстве рассказали, что запасы топлива истощены.

Палестино-израильский конфликт перешёл в горячую фазу 7 октября. Тогда палестинское движение ХАМАС атаковали территорию Израиля, выпустив несколько тысяч ракет.

После израильская армия начала активные боевые действия. Ей удалось взять под контроль все населённые пункты, захваченные боевиками. ЦАХАЛ стал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы. Жителей Газы призвали покинуть данный регион и переместиться с севера на юг.

В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что «мы не уйдём, мы останемся на своей земле». Он предостерёг от насильственного перемещения палестинцев из Газы. Аббас добавил, что в данной части региона Ближнего Востока мир и безопасность возможны только после создания двух государств — Государства Израиль и Государства Палестина.