Москва, 22 октября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Российские военные пресекли попытки диверсантов ВСУ форсировать Днепр на херсонском направлении. Об этом сообщил 22 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников|РИА Новости

«В районах Приднепровского, Тягинки и Крынок в Херсонской области пресекли попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр», — заявил военный.

В то же время неподалёку от населённого пункта Станислав российские военные ударили по 123-й бригаде украинской теробороны, в результате чего ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, автомобили, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, на купянском направлении бойцы российских подразделений за сутки отразили три атаки ВСУ, в которых украинская сторона потеряла до 15 штурмовиков и технику, включая станцию РЭБ. При поддержке авиации и артиллерии ВС России отразили атаки 32-й, 41-й и 68-й бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки в Харьковской области и Надии в ЛНР. Экипажи авиации уничтожили живую силу и технику ВСУ в районе Липцов.

Как передавало ИА Регнум днём ранее, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские разведчики в ходе рейда на правый берег Днепра ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ. В качестве трофеев бойцам ВС России достались флаг одного из украинских вооружённых формирований и документы.

В тот же день стало известно, что заградотряды ВСУ в подконтрольных Киеву районах Херсонской области расстреливают своих военнослужащих, не желающих участвовать в высадке на левый берег Днепра для участия в боестолкновениях с российскими войсками. Практика носит не единичный характер, и число расстрелянных несогласных постоянно растёт.