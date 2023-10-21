Херсон, 21 октября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где ликвидировали наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 21 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

РИА Новости

«Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, в качестве трофеев российские бойцы взяли флаг одной из частей украинских вооружённых формирований и документы.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября Сальдо заявил, что заградотряд ВСУ открыл огонь по своим же солдатам, которые отказались форсировать Днепр. По словам губернатора, заградотряд из Национальной гвардии и иностранных наёмников расстреливал своих же солдат в районе сёл Ивановка и Новотягинка. Сальдо также указал, что простых солдат ВСУ используют как пушечное мясо и гонят в буквальном смысле на убой.

Глава Херсонской области заявил 18 октября, что попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра остались безрезультатными. Он добавил, что российские военные пресекли работу четырёх украинских диверсионных групп в районах сёл Подстепное и Пойма. Оставшиеся в живых военные под огнём отступили к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста.