Лондон, 22 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Предстоящая зима будет для Украины тяжёлой. Такую прогноз сделал научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

По его словам, к суровой зиме стране следует готовится из-за мощных ударов российской армии по критической национальной инфраструктуре Украины.

«Грядущие российские удары по инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба», — подчеркнул в статье эксперт.

Ротлинг отметил, что сокращение запасов и низкие темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят Вооружённым силам Украины (ВСУ) поддерживать даже текущий расход боеприпасов. При этом Россия быстро наращивает своё снарядное производство.

Кроме того, российские военные получают от военной промышленности всё больше ударных вооружений. Аналитик уверен, что материальное превосходство России приведёт к новым проблемам для украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, журналисты газеты Al Khaleej считают, что Киев вместе с союзниками в НАТО встревожены активной подготовкой России к продолжению спецоперации предстоящей зимой. В материале отмечено, что российские военные получили современное оружие и укрепили линии обороны для противостояния атакам украинцев, а также прорабатывают стратегию ведения боевых действий в зимний период.

О том, что следующий год окажется крайне сложным для Киева, также заявили военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс 18 октября. Они предупредили о наращивании Россией запасов вооружений и смещении внимания США с помощи Украине на поддержку Израиля.

Тяжёлым зимний период будет и для жителей Украины. Экс-премьер Украины Николай Азаров 7 октября сообщил, что энергосистема страны в преддверии зимы стала более уязвимой, чем год назад. Он призвал жителей готовиться к большому числу трагедий и заранее подумать о безопасности.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев готовится к отключениям электроснабжения зимой и приобретать электрогенераторы.