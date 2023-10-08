Киев, 8 октября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Жителям Украины нужно готовиться к отключениям электроснабжения зимой и приобретать электрогенераторы, сказал 8 октября на телеканале «Мы-Украина» министр энергетики Герман Галущенко.

«Всегда говорил — покупайте генераторы, проверьте в рабочем ли они состоянии. Если есть возможность усилить автономное функционирование, то сделайте это», — сказал он.

Глава ведомства также пообещал стремиться к тому, чтобы генераторы не пришлось использовать.

Как сообщало ИА Регнум, в сентября негосударственная организация органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины» сообщила, что подготовка к отопительному сезону в ряде регионов находится под угрозой срыва. Причиной этого назвали недополучение средств от правительства страны.

Экс-премьер Украины Николай Азаров 7 октября сообщил, что энергосистема страны в преддверии зимы стала более уязвимой, чем год назад. Он призвал жителей готовиться к большому числу трагедий и заранее подумать о безопасности.