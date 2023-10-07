Киев, 7 октября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Жителям Украины необходимо готовиться к большому количеству трагедий, которые произойдут уже в ближайшие месяцы, заявил 7 октября экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий — это дело рук определённых структур», — написал он.

Азаров отметил, что Украине вскоре придется пережить вторую зиму в суровых условиях. При этом в ходе боевых действий энергосистема стала более уязвимой, чем прошлой зимой, добавил экс-премьер. Политик обвинил украинские власти в том, что они не подготовились к зиме, в результате это скажется на жителях и экономике.

Бывший премьер-министр также указал на то, что в США устали от Украины, поэтому шансы на продолжение финансирования Киеву сводятся к нулю. Главе киевской власти Владимиру Зеленскому всё труднее не замечать ослабление поддержки, добавил Азаров.

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин 6 октября рассказал об усталости жителей Украины от конфликта. Он отметил, что год назад у них была излишняя уверенность, но настроения переменились, когда пришло понимание о последствиях, теперь население хочет, чтобы всё быстрей завершилось.