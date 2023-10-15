Абу-Даби, 15 октября, 2023, 03:55 — ИА Регнум. В Киеве вместе с союзниками в НАТО встревожены активной подготовкой России к продолжению спецоперации предстоящей зимой, говорится в материале газеты Al Khaleej.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

По словам авторов, украинский лидер Владимир Зеленский и НАТО паникуют из-за того, как пройдёт грядущая зима, учитывая планы России и её подготовку на фронтах.

Кроме того, российские военные прорабатывают стратегию по ведению боевых действий зимой. Войска получили современное оружие и укрепили линии обороны для противостояния атакам украинцев.

Отмечается также, что в НАТО разочарованы контрнаступлением ВСУ, но продолжают настаивать на продолжении конфликта любой ценой, несмотря на катастрофические последствия для бывшей советской республики. Все в ожидании предстоящей битвы, которая ещё «больше углубит раны НАТО и Украины», заключили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ несут «просто умопомрачительные» потери, констатировал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Киев располагает ещё какими-то резервами, которые будут брошены в бой, но по сути украинская армия «разбита, она просто уничтожена», сказал эксперт. Зеленскому докладывают об огромном количестве уничтоженных танков и БМ и предупреждают его о почти полном разгроме артиллерии. У ВСУ уже нет надежды на то, что они смогут ударить по России, считает Риттер.

Контрнаступление ВСУ, в котором было использовано самое «передовое вооружение от 45 стран», сходит на нет, оно не помогло Киеву вернуть территории. Дальнейшая помощь Украине становится всё более сомнительной, учитывая оппозицию растущего числа республиканцев в Конгрессе выделению большего количества денег Украине, отметили в издании The Statesman.