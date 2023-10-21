Вашингтон, 21 октября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Следующий год окажется крайне сложным для Украины. Такие прогнозы сделали военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks.

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Они указали на то, что Россия наращивает производство артиллерийских снарядов и дронов и делает это успешно. Кофман уверен, что тенденция к росту военного производства продолжится и в будущем году.

Эванс при этом отметил смену внешнеполитических приоритетов Белого дома, которая приведёт к снижению поддержки Киева. Он отметил, что Вашингтон переключил внимание на поддержку Израиля, при этом республиканцы требуют сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

«В долгосрочной перспективе Украину ждёт печальная картина», — констатировали обозреватели.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали активные боевые действия, так называемое контрнаступление, с 4 июня. Как заявил президент России Владимир Путин 16 октября, пока результатов у украинской армии нет, есть только огромные потери ― примерно один к восьми.

Российский лидер в очередной раз акцентировал внимание на том, что Москва никогда не возражала против мирного урегулирования конфликта. Однако достигнутые в Стамбуле договорённости Украина «выбросила в печку», как только российские войска отошли от Киева, напомнил глава государства. Более того, в Киеве объявили, что будут добиваться стратегического поражения России и победы на поле боя, указал российский лидер.

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис считает, что Украина неспособна одержать победу над Россией даже с колоссальной помощью западных стран. Автор призвал Запад признать эту очевидную истину и указал на то, что на контрнаступление ВСУ затратили громадные ресурсы, однако оно не смогло оправдать ожиданий и принесло украинской армии лишь «умопомрачительные» потери личного состава и боевой техники.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан признал 20 октября, что одобренные ранее Конгрессом средства на военную помощь для Украины почти закончились. Он пообещал, что Белый дом будет тесно работать с Конгрессом, чтобы найти возможность направить дополнительные средства на помощь киевскому режиму.