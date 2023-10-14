ДНР, 14 октября, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Российские десантники уничтожили дроном пехоту ВСУ, пытавшуюся укрыться в блиндаже на артёмовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дрон Mavic

Двух украинских боевиков заметил оператор FPV-дрона, они пытались укрыться в блиндаже опорного пункта. Помощник корректировал действия оператора БПЛА по заходу на цель, а затем зафиксировал попадание дрона в укрытие, противник был уничтожен, уточнили в ведомстве.

FPV-дроны, в отличие от обычных квадрокоптеров, удобны для ориентации оператора в пространстве и возможности легко двигаться по маршруту или преследовать цель на высокой скорости, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, силами российского армейского спецназа «Осман» с помощью FPV-дрона был поражён украинский бронеавтомобиль «Казак». Боевую машину уничтожили на участке Работино — Вербовое. Дрон попал в правый борт бронемашины.

Впервые в России в московском индустриальном парке «Руднево» открылся центр по обучению пилотированию БПЛА. Слушателями первого потока стали 26 человек, обучение продлится около полутора месяцев. Пройти подготовку по программе может любой желающий. В ближайшее время в России планируют обучить более миллиона специалистов.