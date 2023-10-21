Газа, Палестина, 21 октября, 2023, 21:02 — ИА Регнум. В социальных сетях вечером 21 октября появились кадры ракетного удара Израиля по рынку в центре сектора Газа. Как утверждает МВД Палестины, произошёл израильский обстрел рынка Нусейрат.

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На кадрах видны горящие здания и люди с фонариками вокруг. От мест попадания вверх поднимаются клубы дыма.

Как сообщало ИА Регнум, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС обстреляло ракетами Израиль, который сделал в ответ то же самое. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции «Железные мечи», позднее стало известно о намерении начать наземную военную операцию в Газе. В Израиле признали, что плана на её послевоенное будущее нет. Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что наземная операция с использованием тяжёлой техники грозит обернуться серьёзными последствиями.

Через несколько дней он отметил, что вне зависимости от эскалации Россия выступает за создание суверенного палестинского государства. Глава МИД России Сергей Лавров позднее заявил о приверженности России решениям Совбеза ООН о необходимости создания государства Палестина в границах 1967 года.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, в свою очередь, 21 октября призвала продолжить войну против ХАМАС. Как она заявила на саммите в Египте, атака движения на Израиль не является поводом для коллективной ответственности палестинцев. Об этом же заявил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.