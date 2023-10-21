Каир, 21 октября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала продолжить войну против палестинского движения ХАМАС, однако делать это с учётом гуманитарной ситуации. Она заявила об этом на саммите в Каире, её слова процитировал журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы МИД ФРГ, ХАМАС желает «большей эскалации в регионе» и отвергает дипломатические пути разрешения кризиса.

«Я призываю всех выступить против терроризма… война против ХАМАС должна быть продолжена, но с учётом гуманитарной ситуации, касающейся невинных мужчин и женщин в секторе Газа», — сказала она.

Бербок добавила, что на саммите все единодушны в вопросе о том, что ближневосточному региону нужен новый мирный процесс, который «позволит палестинцам и евреям жить бок о бок в мире и безопасности в двух независимых государствах».

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября президент России Владимир Путин заявил, что вне зависимости от эскалации ближневосточного конфликта Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Он уточнил, что палестинское сообщество должно самостоятельно добиваться своего единства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 октября заявил о приверженности России решениям Совбеза ООН о необходимости создания Государства Палестина в границах 1967 года. Он подчеркнул, что эти решения никто не отменял.

Палестинцы в городе Хевроне 21 октября вышли на митинг против действий Израиля в секторе Газа с портретами российского президента и флагами России. Протестующие также несли портрет лидера КНДР Ким Чен Ына.