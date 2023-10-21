Каир, 21 октября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Атака движения ХАМАС на Израиль, которая произошла 7 октября, не может являться поводом для того, чтобы коллективно наказывать всех палестинцев. Об этом 21 октября заявил Генеральный секретарь Антониу Гутерриш на саммите в Каире.

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Как подчеркнул генсек ООН, мировое сообщество не может и не должно игнорировать более широкий контекст обострения ближневосточной ситуации — «затянувшийся конфликт и 56 лет оккупации, конца которой не видно».

Гутерриш отметил, что нападение ХАМАС на Израиль оправдать нельзя, однако подчеркнул, что «это ужасное нападение… не может быть поводом для коллективного наказания палестинского народа».

Международное гуманитарное право и в том числе Женевские конвенции необходимо соблюдать, добавил он.

«Израильтяне должны увидеть реализацию своих законных потребностей в обеспечении безопасности, а палестинцы должны увидеть исполнение своего законного желания создать независимое государство в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями», — уточнил генсек ООН.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала продолжить войну против палестинского движения ХАМАС. Она уточнила, что это нужно делать с учётом гуманитарной ситуации.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что вне зависимости от эскалации конфликта на Ближнем Востоке Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава государства добавил, что палестинское сообщество должно самостоятельно добиваться своего единства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 октября заявил о приверженности России решениям Совбеза ООН о необходимости создания Государства Палестина в границах 1967 года. Глава МИД указал на то, что эти решения никто не отменял.