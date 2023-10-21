Каир, 21 октября, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Палестино-израильский конфликт не получится погасить без справедливого урегулирования на основе резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН, предусматривающих создание двух суверенных государств в регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов 21 октября, выступая на саммите мира в Каире.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Стороны должны разорвать порочный круг насилия, отказаться от односторонних шагов, включая поселенческое поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь», — сказал он.

Богданов отметил, что Россия поддерживает создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Он подчеркнул, что без решения основных проблем не получится решить конфликт, также его невозможно будет заморозить.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября президент России Владимир Путин заявил о поддержке создания суверенного палестинского государства. Он подчеркнул, что это — принципиальная позиция Москвы, которая была и до обострения палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 октября заявил о поддержке принципа «двух государств» для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Он также пообещал использовать дипломатические меры для снижения напряжённости в регионе.