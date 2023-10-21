Вашингтон, 21 октября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Из-за некомпетентного руководства администрации нынешнего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена страна приближается к третьей мировой войне. Такое заявление 21 октября сделал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы движемся к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного руководства президента», ― написал политик в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что Байден понятия не имеет, что происходит.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп не раз обвинял нынешнего американского лидера Джо Байдена в подталкивании мира к третьей мировой войне из-за политики в отношении Украины.

Трамп также считает, что предотвратить третью мировую войну никто не способен, кроме него в качестве главы американской администрации. Он пообещал также, что в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году сразу же добьётся прекращения конфликта на Украине.

Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США несёт ответственность за глобальную нестабильность, вливая миллиарды долларов налогоплательщиков США в прокси-войну с Россией на Украине, и приближение третьей мировой войны.

Политик отметила, что действия Байдена привели Соединённые Штаты Америки не только к кризису национальной безопасности, но и приближающемуся экономическому кризису.

В разжигании третьей мировой войны Байдена обвинил и глава Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов. Такое заявление он сделал после обращения американского лидера к гражданам на фоне обострения палестино-израильского конфликта.