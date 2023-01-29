Вашингтон, 29 января, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Человечество оказалось на грани третьей мировой войны из-за действий президента США Джозефа Байдена. Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп 28 января на митинге сторонников в штате Южная Каролина, трансляцию которого вел телеканал NewsMax.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Джо Байден подвел нас ко грани третьей мировой войны. Если кто не знает, то мы тут, на грани третьей мировой», — указал Трамп.

Экс-глава США пообещал, что, став снова президентом страны, он принесёт мир посредством силы, «чего ранее никогда не случалось». Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что если бы он был переизбран в 2020 году, то не допустил бы конфликта между Россией и Украиной.

Более того, экс американский лидер считает, что даже сейчас он бы смог добиться мирного разрешения конфликта в течение суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп раскритиковал Байдена за разрушение США эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом, который пришёл к власти при действующем президенте страны.