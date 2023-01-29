Трамп обвинил Байдена в подведении человечества к грани новой мировой войны
Трамп обвинил Байдена в доведении человечества до грани третьей мировой войны
Вашингтон, 29 января, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Человечество оказалось на грани третьей мировой войны из-за действий президента США Джозефа Байдена. Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп 28 января на митинге сторонников в штате Южная Каролина, трансляцию которого вел телеканал NewsMax.
«Джо Байден подвел нас ко грани третьей мировой войны. Если кто не знает, то мы тут, на грани третьей мировой», — указал Трамп.
Экс-глава США пообещал, что, став снова президентом страны, он принесёт мир посредством силы, «чего ранее никогда не случалось». Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что если бы он был переизбран в 2020 году, то не допустил бы конфликта между Россией и Украиной.
Более того, экс американский лидер считает, что даже сейчас он бы смог добиться мирного разрешения конфликта в течение суток.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп раскритиковал Байдена за разрушение США эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом, который пришёл к власти при действующем президенте страны.