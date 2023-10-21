Село Рождествено, Московская область, 21 октября, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Глава Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов обвинил главу Белого дома Джо Байдена в разжигании третьей мировой войны. Об этом он заявил 21 октября в ходе седьмого октябрьского пленума КПРФ в Московской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Недавно престарелый Байден прилетал на Ближний Восток и вместо того, чтобы призвать сесть за стол переговоров, снова разжигает войну», ― подчеркнул политик.

Зюганов добавил, что посмотрел обращение лидера США к американским гражданам. В нём, по словам председателя партии, Байден, по сути дела, поджигает пожар третьей мировой войны.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по сектору Газа. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 21 октября подтвердил право Тель-Авива на самооборону, при этом подчеркнув необходимость соблюдения «законов войны», в том числе защиту мирных жителей Газы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что США, будучи «гарантом безопасности» на Ближнем Востоке, довели ситуацию в регионе до точки невозврата. При этом она сомневается, что на этот раз в Вашингтоне кто-то ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки.

Политолог и специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семёнов считает, что визит Байдена в Израиль 18 октября похоронил надежду на деэскалацию вокруг Газы. Теперь нет сомнений, что этот конфликт выйдет на новый, ещё более кровопролитный виток, уверен эксперт.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе указал на то, что страны, которые слепо поддерживают атаки Израиля на сектор Газа, фактически поощряют убийства. Он выразил надежду на то, что США не идут в этом направлении.

Согласно опросу, проведённому телеканалом CBS News, политику администрации американского лидера в отношении конфликта между Израилем и Палестиной не одобряет большая часть американцев. Таких оказалось 56%.