Москва, 14 октября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден несёт ответственность за глобальную нестабильность, приближение экономического кризиса и третьей мировой войны. Об этом написала член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

Она отметила, что администрация Байдена несёт ответственность за вливание миллиардов долларов налогоплательщиков США в прокси-войну с Россией на Украине, данный конфликт создал нестабильность по всему миру и приближает мир к третьей мировой войне.

Политик отметила, что действия Байдена привели Соединённые Штаты не только к кризису национальной безопасности, но и приближающемуся экономическому кризису.

Она отметила, что выявляются «значительные свидетельства коррупции, совершённые Байденом и членами его семьи, которые доказывают, что он скомпрометирован зарубежными странами».

Как передавало ИА Регнум, в Конгрессе США представители Республиканской партии не одобрили объединение финансирования украинской и израильской армий. Республиканцы заявили, что они скептически относятся к подобной инициативе.

Так, по мнению члена палаты представителей Майкла Берджесса (штат Техас), Конгресс должен сначала помочь Израилю, продолжив при этом обсуждать выгоды от продолжения поддержки Украины. Республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин подчеркнула, что такие вопросы объединять нельзя.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен тем, что эскалация в Израиле отвлечет внимание от Украины. По его словам, как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы. Он выразил надежду на продолжение оказания помощи со стороны Вашингтона.

Ранее Марджори Тейлор Грин написала, что ситуация в Израиле может повториться в Соединённых Штатах из-за неэффективной миграционной политики американского президента Джо Байдена. Она отметила, что на территорию США «вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран». Парламентарий подчеркнула, что масштаб проблемы настолько серьёзен, что Белый дом не успевает реагировать на ситуацию. По мнению Грин, происходящее должно стать тревожным сигналом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО активно толкает Россию к третьей мировой войне. Он отметил, что министр обороны Британии Грант Шэппс решил перенести программу подготовки бойцов ВСУ под руководством Великобритании на Украину. Медведев пояснил, что фактически было предложено превратить британских инструкторов в легальную цель для Вооружённых сил России, при этом прекрасно понимается, что они будут безжалостно ликвидироваться, причём не как наёмники, а как британские натовские специалисты.