Москва, 21 октября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России отреагировали на извинения телеведущего ВГТРК и канала Соловьёв-Live Владимира Соловьёва, которые он принёс за слова политолога Евгения Сатановского, оскорбившего российских дипломатов. Заявление внешнеполитическое ведомство 21 октября опубликовало в Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Владимир Соловьёв

В министерстве подчеркнули, что телеведущему перед МИД извиняться не за что.

«А то, что Вы взяли на себя вину другого человека, ещё раз свидетельствует о Ваших человеческих качествах», ― отметили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, несколько дней назад во время беседы с израильским журналистом на его YouTube-канале Евгений Сатановский раскритиковал позицию российского МИД в связи с боевыми действиями в Израиле. Политолог не только оскорбил Министерство иностранных дел России в целом, но и позволил нелицеприятные высказывания в адрес российских дипломатов и, в частности, официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьёв 21 октября в Telegram-канале принёс извинения МИД России за слова Сатановского. Он назвал их абсолютно несправедливыми по содержанию и недопустимыми по форме.

Телеведущий добавил, что не видит возможности продолжать профессиональное общение с политологом. В итоге востоковеда с телеканала уволили.