Москва, 21 октября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьёв принёс извинения МИД России за слова политолога Евгения Сатановского.

Официальное интернет-представительство президента России

«Я хотел бы принести извинения Министерству иностранных дел <…> за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», — сказал телеведущий в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.

Инцидент произошёл несколько дней назад во время беседы Сатановского с израильским журналистом на его YouTube-канале. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, эксперт раскритиковал позицию российского МИД в отношении палестино-израильского конфликта, оскорбил как дипломатов, среди которых официальный представитель Мария Захарова, так и Министерство иностранных дел России в целом. Сатановского после этого инцидента уволили из программы «Соловьев LIVE», в которой он работал в качестве эксперта.

После этого случая в МИД России заверили Соловьёва, что ему точно не за что извиняться.