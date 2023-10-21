Соловьёв извинился за Сатановского, оскорбившего дипломатов МИД России
Соловьёв извинился и уволил политолога Сатановского за оскорбления в адрес МИД
Москва, 21 октября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Телеведущий ВГТРК и канала Соловьев-Live Владимир Соловьёв принёс извинения МИД России за слова политолога Евгения Сатановского.
«Я хотел бы принести извинения Министерству иностранных дел <…> за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», — сказал телеведущий в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.
Инцидент произошёл несколько дней назад во время беседы Сатановского с израильским журналистом на его YouTube-канале. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, эксперт раскритиковал позицию российского МИД в отношении палестино-израильского конфликта, оскорбил как дипломатов, среди которых официальный представитель Мария Захарова, так и Министерство иностранных дел России в целом. Сатановского после этого инцидента уволили из программы «Соловьев LIVE», в которой он работал в качестве эксперта.
После этого случая в МИД России заверили Соловьёва, что ему точно не за что извиняться.