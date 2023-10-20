Москва, 20 октября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Автомобиль китайской марки Haval не случайно оказался в перечне автомобилей, которые Минпромторг рекомендовал чиновникам использовать в приоритетном порядке в качестве служебных, поскольку машины этого бренда теперь смогут собирать и в России. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Ранее Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые в приоритетном порядке рекомендуется закупать в качестве служебных машин российским чиновникам. На данный момент в список, который пообещали дополнять, вошли марки Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute, а также китайский Haval.

Автоэксперт Хайцеэр объяснил, почему российское ведомство добавило в список рекомендаций к отечественным брендам и китайскую марку Haval.

«Это действительно очень популярный бренд в России, который уже завоевал особую популярность у российских автомобилистов. И уже есть особые планы по сборке этих авто», — отметил Хайцеэр.

Собирать машины изначально китайской марки уже начали и в российских городах, а именно в Тульской области. И в таком случае, как пояснил эксперт, Минпромторг сформировал список из автомобилей, сборка которых происходит именно на территории России, и в некоторой степени их можно считать отечественными.

«Но не думаю, что, выбирая между этими марками, чиновники будут в основном останавливаться на Haval. Вообще речь и раньше шла о том, чтобы автомобили у чиновников были именно российскими, но даже «Москвич» не совсем полностью отечественный, потому что его локализация ещё очень слабая, и многие компоненты, которые идут на его сборку, зарубежные, а в России условно прикручиваются колёса и собираются все составляющие. И список составлен из более привычных нам, из собираемых на территории России. Поэтому что Haval, что «Москвич», несмотря на название, находятся примерно в одинаковом весовом состоянии», — отметил автоэксперт.

В беседе Хайцеэр обратил внимание, что речь идёт о рекомендации чиновникам по отношению к служебным автомобилям, а значит, машину для личного пользования они могут выбирать по собственному желанию и своим возможностям.

«Всё зависит от уровня благосостояния чиновника. Думаю, что те, у кого есть возможности приобрести автомобили значительно лучше, они это сделают. Большинство из этих людей привыкли ездить на более дорогих авто, поэтому они не станут менять свои привычки для личного пользования», — отметил Хайцеэр.

Он отметил, что из предложенного списка несколько выбивается Aurus, поскольку эта марка относится к премиальному классу. Это дорогой и не массовый автомобиль, и у него есть гораздо более бюджетные альтернативы. По словам Хайцеэра, Aurus в первую очередь считается автомобилем высшего руководства страны и высших чиновников. При этом, по оценке эксперта, остальные отечественные марки, представленные в перечне Минпромторга, пока рано сравнивать с популярными заграничными брендами, особенно с большой немецкой тройкой, доказавшей своё качество и долговечность.

«Европейские пока ещё на голову выше. Надо признать, что их активно догоняют китайцы, но этого ещё не случилось. Наш автопром же ещё пока догоняет китайцев, пытается пока достичь хотя бы тех же результатов. И если при равной цене будут стоять рядом отечественный ВАЗ и китайский автомобиль, то преимущество у ВАЗа будет только одно — доступность запчастей, но это не безопасность и количество опций», — рассказал Хайцеэр.

При этом, по его словам, по ценовому критерию у российского покупателя сегодня лидирует Lada. Хайцеэр согласился, что количество приобретений отечественных авто действительно выросло, и прежде всего это машины марки Lada, что связано с её стоимостью, поскольку на сегодняшний день она является самым бюджетным вариантом на российском рынке.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 3 августа, что все чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях. Глава государства отметил, если чиновники будут пользоваться российскими автомобилями, это ускорит улучшение их качества. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение, заверил, что он лично готов пересесть на Lada.