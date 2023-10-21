Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Количество убитых израильских военнослужащих с начала нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября выросло до 307 человек, ещё 210 находятся в заложниках, сообщил 21 октября на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«На данный момент мы уведомили семьи о 210 похищенных и 307 погибших бойцах», — сказал он.

Хагари подчеркнул, что это не окончательные данные, они могут измениться в течение ближайших дней.

Пресс-служба минздрава Израиля утром 21 октября сообщила, что в стране с начала обострения конфликта с ХАМАС пострадали 5007 человек. 15 октября В Израиле сообщили о гибели 1,4 тыс. человек с начала атак палестинских боевиков.

Телеканал Al Jazeera, ссылаясь данные минздрава в секторе Газа, сообщил 20 октября, что число погибших палестинцев от обстрелов со стороны Израиля выросло до 4137 человек, ранения получили 13 260 человек, ещё более 4 тыс. числятся пропавшими без вести.