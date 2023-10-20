Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Освобождение из плена двух заложниц в секторе Газа подтвердило правительство Израиля. Об этом 20 октября сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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«Сегодня вечером Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан были освобождены из рук террористической организации ХАМАС», — указано в сообщении.

Уточняется, что на границе сектора Газа освобождённых заложниц встретили представители ЦАХАЛ и уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хирш. Женщин сопроводили на военную базу в центре Израиля, где их ждали члены семьи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палестинское движение ХАМАС освободило двух заложниц, мать и дочь, являющихся гражданками США. В ХАМАС особо отметили, что освобождению заложниц способствовал Катар. Их согласилось освободить боевое крыло движения «Бригады Эзз эд-Дина аль-Кассама».

Член руководства движения за рубежом Хишам Касем 19 октября объявил, что в плену у палестинского движения ХАМАС находится большая группа израильских заложников, которых могут обменять на 5,2 тыс. палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

В свою очередь, президент США Джозеф Байден 20 октября заявил, что наибольшим приоритетом для него является безопасность американцев, попавших в плен к ХАМАС.