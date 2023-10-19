Газа, Палестина, 19 октября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. В плену у палестинского движения ХАМАС находится большая группа израильских заложников, которых могут обменять на 5,2 тыс. палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. Об этом заявил член руководства движения за рубежом Хишам Касем, слова которого 19 октября привел ХАМАС в Telegram-канале.

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«Израильские пленные для нас — реальная возможность добиться освобождения палестинцев, которые были арестованы оккупационными властями за участие в сопротивлении», — сказал он.

Касем не уточнил, ведутся ли переговоры между ХАМАС и Израилем о возможности обмена пленниками.

По словам члена руководства движения, проведённая ХАМАС 7 октября операция «Наводнение Аль-Акса» — это продолжение ответа «на осквернение еврейскими поселенцами иерусалимской мечети и незаконный захват палестинских земель».

«Несмотря на израильские удары по населённым пунктам сектора Газа, движение ХАМАС сумело уберечь своих бойцов, и война с Израилем будет продолжаться до избавления от оккупации», — отметил Касем.

Он также добавил, что по мере продолжения военных действий будет расти и число заложников.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 19 октября, российское посольство в Израиле сообщило, что не менее двух россиян оказались в заложниках у боевиков в секторе Газа. По информации диппредставительства, у заложников также есть второе израильское гражданство.

Постпред России при ООН Василий Небензя 18 октября рассказал, что порядка тысячи россиян оказались заложниками блокады сектора Газа. Он подчеркнул, что Москва призывает Израиль немедленно обеспечить гуманитарный доступ к анклаву, как можно скорее прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 октября написал, что российская сторона рассчитывает на возобновление переговоров по урегулированию ближневосточной ситуации. Он также обвинил США в провале инициативы России в Совбезе ООН с призывом к прекращению огня и началу переговоров участников конфликта.