Вашингтон, 20 октября, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что наибольшим приоритетом для него является безопасность американцев, которые находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом он сообщил в ходе обращения к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

«Как для президента, для меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, взятых в заложники, — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября Джо Байдена объявил, что не менее 11 американцев стали жертвами палестино-израильского конфликта, который разгорелся 7 октября. Глава Белого дома уточнил, что есть и пропавшие без вести граждане США, которых активно разыскивают.

Он допустил, что эти люди могут находиться в числе заложников, захваченных ХАМАС. 19 октября член руководства этого палестинского движения за рубежом Хишам Касем объявил, что его организация держит в плену большую группу израильских заложников, которых радикалы готовы обменять на 5,2 тыс. палестинцев, содержащихся в тюрьмах Израиля.

Он не стал уточнять, ведутся ли переговоры между ХАМАС и властями еврейского государства по этому вопросу. При этом Касем предупредил, что по мере затягивания боевых действий Израилем число заложников будет только расти.