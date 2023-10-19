Москва, 19 октября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. За сутки в зоне спецоперации российские силы ПВО уничтожили две ракеты С-200 ВСУ, переоборудованные для ударов по наземным целям, а также 61 дрон, сообщил 19 октября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сообщил Конашенков.

Беспилотники ВСУ российские силы ПВО уничтожили в районах посёлка Ольшана в Харьковской области, сёл Егоровка и Любовка и города Соледар в ДНР, города Кременная и посёлка Житловка в ЛНР, села Романовское и города Молчанск в Запорожской области, а также в районе сёл Казачьи Лагери и Саги в Херсонской области.

В ДНР в районе города Авдеевка российские военные за минувшие сутки уночтожили пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе села Троицкое экипаж истребительной авиации сбил украинский самолёт МиГ-29.

Российские средства ПВО в районе украинского города Днепропетровска сбили штурмовик Су-25 ВСУ, а в районе села Загрызово в Харьковской области — вертолёт Ми-8.

С начала СВО российские военные уничтожили 493 самолёта, 252 вертолёта, 8065 беспилотника ВСУ.

Также ВС России уничтожили 441 зенитный ракетный комплекс ВСУ, 12 764 танка и других боевых бронемашин, 1163 боевые машины РСЗО, 6823 орудия полевой артиллерии и миномётов, 14 438 единиц специальной военной автомобильной техники.