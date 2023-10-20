Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом во время визита президента США в Израиль, состоявшегося 18 октября. Об этом 20 октября сообщило израильское радио Kan со ссылкой на источник в административном центре Западного берега реки Иордан городе Рамалле, в котором расположена резиденция палестинского лидера.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент Палестины Махмуд Аббас

Уточняется, что представители Белого дома пытались 18 октября организовать телефонный разговор между Аббасом и Байденом, однако палестинский президент отказался от такой возможности.

По информации радио, стороны продолжают находиться в контакте.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Байден прибыл с визитом в Израиль. Позднее в этот же день он поддержал версию Израиля о виновнике удара по больнице в секторе Газа, заявив, что удар по «Аль-Ахли» нанесли не израильские военные, а «другая команда».

Президент США 19 октября в ходе обращения к американцам назвал помощь Вашингтона Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.

Ранее в этот же день телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщил, что Байден хочет запросить у Конгресса США около 100 млрд долларов, из которых порядка 60 млрд долларов пойдут на помощь Киеву, а остальные средства — Израилю и на охрану американских границ.