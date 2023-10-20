Вашингтон, 20 октября, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Политику администрации президента США Джозефа Байдена в отношении конфликта между Израилем и Палестиной не одобряет большая часть американцев. Это показали данные опроса, проведённого телеканалом CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В опросе приняли участие 1878 взрослых жителей США, он проводился в период с 16 по 19 октября. Погрешность при подсчётах составляет 2,9 процентного пункта.

По данным опроса, большая часть респондентов (56%) не одобряют политику Байдена на Ближнем Востоке. Если посмотреть по принадлежности к партиям, то среди республиканцев неодобрение достигло 72%.

При этом большинство республиканцев ответили, что США нужно оказывать Израилю военную помощь, а 53% демократов высказались категорически против такого шага. Обратная картина предстаёт при ответе респондентов на вопрос о необходимости оказывать гуманитарную помощь сектору Газа. Среди демократов такой шаг готовы поддержать 70% опрошенных, среди республиканцев 59% высказались против этой меры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обращение президента США Байдена к американцам, в котором он назвал необходимостью и «разумной инвестицией» помощь Украине и Израилю, вызвало негативную реакцию у пользователей соцсети Х (бывшая Twitter).