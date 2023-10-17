Рамалла , 17 октября, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Заявление о готовности отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня сделал 17 октября член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей», — уточнил представитель ХАМАС, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как пояснил Марзук, из-за интенсивных обстрелов со стороны Израиля заложников невозможно освободить, так как их нельзя перевезти. Без прекращения огня этого сделать не получится.

В свою очередь, высокопоставленный представитель движения ХАМАС в беседе с NBC подтвердил, что движение готово освободить всех гражданских заложников в течение одного часа, если ЦАХАЛ прекратит вести огонь по сектору Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палестинское движение ХАМАС собирается провести обмен заложников на 6 тыс. палестинцев, которые находятся в тюрьмах в Израиле. Представитель бригады «Аль-Кассам» (боевое крыло ХАМАС) в свою очередь уточнил, что движение планирует освободить иностранных заключенных, если это позволит «ситуация на местах».

Представитель боевого крыла ХАМАС Абу Убайда утверждает, что в плену у группировки находятся от 200 до 250 заложников. Он рассказал, что как минимум 22 человека из общего числа пленных уже стали жертвами ударов израильской авиации.