Вашингтон, 20 октября, 2023, 03:38 — ИА Регнум. ЕС с начала специальной военной операции (СВО) передал Украине около €90 млрд помощи, в том числе €27 млрд — в виде поставленного для ВСУ оружия и боеприпасов, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 октября в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Она отметила, что Евросоюзу необходимо оказывать Киеву помощь столько, сколько на это потребуется. Кроме того, глава ЕК подчеркнула, что Брюссель должен снабжать Украину вооружениями.

Для этого, по словам фон дер Ляйен, Европе следует расширить свою военную промышленность и нарастить объёмы её выпуска. Она считает, что ЕС требуется делать указанные шаги во взаимодействии с США.

Председатель Еврокомиссии также призвала наращивать санкции против России. Она утверждает, что ограничения против РФ «останутся навсегда».

Фон дер Ляйен также выразила уверенность, что ЕС отказался от российских энергоресурсов и больше никогда не будет использовать их. Она также заявила, что новые антироссийские санкции способны снизить возможности Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа украинское министерство финансов проигнорировало о том, что государственный долг Украины достиг по состоянию на конец июля $132,92 млрд (4 860,59 млрд гривен). В ведомстве уточнили, что размер госдолга вырос за месяц на $4 млрд.

20 сентября депутат сейма Польши, возглавляющий фракцию «Конфедерация», Кшиштоф Босак заявил, что Киев должен вернуть Варшаве 101 млрд злотых (более $23 млрд) за помощь, оказанную Украине польской стороной. Его требование последовало за жалобой украинских властей во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Киев 18 сентября подал иски в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию, которые ввели ограничения на импорт украинской аграрной продукции в свои страны.