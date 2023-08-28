Киев, 28 августа, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Государственный долг Украины увеличился в июле на $4 млрд и достиг по состоянию на конец месяца $132,92 млрд (4 860,59 млрд гривен), сообщило 28 августа на своём сайте украинское министерство финансов.

При этом внешний долг страны составил $90,77 млрд (3 319,19 млрд гривен).

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что бюджет Украины на 2023 год приняли с рекордным дефицитом в размере $38 млрд. Он отметил, что ежемесячные потребности Киева для покрытия этой суммы составляют около $3 млрд.

Украинский лидер призвал страны Запада полностью компенсировать указанный недостаток средств. 4 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал, что с начала 2023 года Киев получил от других государств и международных организаций $28 млрд финансовой поддержки. По его словам, ЕС выделил на указанные нужды более $11 млрд, а США — более $8 млрд.

В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк 6 августа сообщил, что с февраля 2022 года Украина получила от международных партнёров $60 млрд в виде грантов и кредитов. При этом на США пришлось $20,43 млрд, а на ЕС и МВФ — соответственно $19,39 млрд и $6,29 млрд.