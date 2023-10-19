Хабаровск, 19 октября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. В Хабаровском крае подросток потерял два пальца из-за взрывателя для гранаты, сообщили 19 октября в пресс-службе МВД.

«14-летний школьник из поселка Эльбан Амурского района во время прогулки с друзьями нашел жестяную банку с неизвестными для него предметами. Один из них взорвался в руке подростка», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов изучили место происшествия и изъяли восемь предметов, найденных потерпевшим. Экспертиза показала, что это были взрыватели для ручных гранат.

После происшествия с подростком возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре житель Москвы пострадал из-за взрыва гранаты. Пострадавшему оторвало руки. Он также получил осколочные ранения брюшной полости. В момент ЧП 19-летний молодой человек находился дома один. Позднее пострадавший скончался в больнице. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Ранее в июле 2023 года в одном из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону произошёл взрыв гранаты. В результате ЧП мужчине оторвало пальцы, его доставили в больницу.