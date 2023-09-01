Москва, 1 сентября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. 19-й летний житель Москвы, в руках которого взорвалась граната, скончался в больнице, сообщили 1 сентября в столичной прокуратуре.

Прокуратура Москвы

«Пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов)», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в прокуратуре рассказали, что инцидент произошёл в квартире жилого дома на улице Мещерякова в Москве. Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, ход и результаты процессуальной проверки.

Telegram-канал «112» ранее сообщал, что, по предварительным данным, в руках у молодого человека взорвалась граната Ф-1. Происхождение гранаты пока не установлено. В результате взрыва пострадавшему оторвало руки, также он получил осколочные ранения брюшной полости. В момент трагедии молодой человек находился дома один.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года в одном из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону произошёл взрыв гранаты. Очевидцы опубликовали видеозаписи с места взрыва и сообщили, что в результате ЧП мужчине оторвало пальцы, его доставили в больницу. На место инцидента прибыли полиция и спасатели, они оцепили здание, эвакуировав часть жильцов.

Также в июле 2023 года в деревне Бортниково Московской области один человек погиб и четверо пострадали от взрыва гранаты во время застолья. Сообщалось, что в ходе распития спиртных напитков произошёл конфликт, и один из его участников взорвал гранату. В числе пострадавших были двое детей.