Ростов-на-Дону, 26 июля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В одном из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону произошёл взрыв гранаты. Об этом 26 июля сообщили очевидцы произошедшего в соцсетях, а также ряд местных СМИ и Telegram-каналов.

РИА Новости/Александр Мельников

По данным портала donday.ru, взрыв прогремел днём 26 июля во дворе жилого многоквартирного дома около Вертолётного поля.

После этого очевидцы опубликовали видеозаписи с места взрыва и сообщили, что в ЧП мужчине оторвало пальцы, его доставили в медучреждение. На место инцидента прибыли полиция и спасатели, которые оцепили здание. Часть жильцов дома эвакуировали.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля в результате взрыва гранаты во время застолья в деревне Бортниково в Подмосковье один человек погиб и ещё четверо пострадали. Во время распития спиртного между отдыхающими произошёл конфликт и один из участников ссоры решил взорвать гранату.

В мае возле жилого дома в Белгородской области взорвалась граната. Позднее оказалось, что её кинул 35-летний мужчина, который так решил отомстить соседу.