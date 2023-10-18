Вашингтон, 18 октября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Американские военные сбили два беспилотника при попытке атаковать силы возглавляемой США антитеррористической коалиции в Ираке. Об этом рассказал 18 октября представитель Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Попытка атаки против США и коалиционных сил в Ираке была прервана рано утром 18 октября. Два беспилотника были сбиты при атаке», — процитировало представителя американского оборонного ведомства агентство «РИА Новости».

В результате этого инцидента пострадавших не было.

Reuters 18 октября сообщило, что военные США перехватили два беспилотника, которые следовали в сторону американской авиабазы «Аль-Асад», чтобы нанести удар.

Кто пытался нанести удар по американским военным, источники агентства не уточнили. На условиях анонимности они сообщили, что американские военные находятся в повышенной готовности, полагая, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта могут усилить активность группы, поддерживаемые Ираном.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 17 октября призвал Израиль прекратить атаки на сектор Газа. Он назвал действия израильтян геноцидом и пригрозил ответом со стороны арабского мира. Хаменеи подчеркнул, что за спиной Израиля стоят США.