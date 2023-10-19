Рамалла , 19 октября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. На сегодня информации о том, что в результате удара по больнице в секторе Газа пострадали или погибли российские граждане, не поступало. Об этом 19 октября заявили в представительстве России в Рамалле.

Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Данных пока нет», ― сказала в беседе с «РИА Новости» пресс-секретарь российской дипломатической миссии Алия Зарипова.

Как сообщало ИА Регнум, ХАМАС объявил, что вечером 17 октября израильская армия нанесла удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Группировка также заявила, что израильтяне нанесли удар по мечети и церкви. В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что не обстреливал больницу и что гражданский объект пострадал из-за действий ХАМАС, которое произвело неудачный пуск ракеты.

Точное число погибших и пострадавших пока не установлено, поскольку многие находятся под завалами. Палестинский минздрав ранее назвал приблизительное количество погибших и раненых в результате удара — 800 человек.

По данным на 18 октября, в результате атаки на больницу погиб 471 человек. Ещё 28 находятся в критическом состоянии, 314 — получили различные ранения.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совет Безопасности организации заявил, что заложниками блокады сектора Газа оказались около тысячи россиян с семьями.