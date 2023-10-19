Москва, 19 октября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Пасынок музыканта и продюсера Стаса Намина с детства отличался жестокостью и низостью поступков. Намин не одобрял образа жизни Романа — подозреваемого в убийстве двух человек, сообщили 19 октября в пресс-службе Центра Стаса Намина.

РИА Новости/Евгений Одиноков Художник и музыкант Стас Намин

Комментируя информацию о том, что Романа Микояна задержали по подозрению в убийстве бабушки и брата, в пресс-службе отметили, что он оказался в семье Намина после того, как музыкант женился на его матери Галине Ткаченко.

«В действительности он никогда не был усыновлённым и с детства отличался жестокостью и низостью поступков. Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим, склонен к азартным играм и наркотикам», — процитировало пресс-службу агентство «РИА Новости».

Уже много лет Намин не общается ни с Романом, ни Ткаченко, категорически осуждая образ жизни и моральные принципы пасынка.

Со своей стороны мать оправдывала поступки Романа или не замечала их, отметили представители Намина. Намин и Ткаченко не общаются более 15 лет — с момента развода. У них остался общий ребёнок Артём, который стал жертвой убийства.

Как сообщало ИА Регнум, убийство 84-летней Парасковии Ткаченко (бабушки Романа Микояна) и 30-летнего Артёма Микояна произошло вечером 18 октября. Романа задержали по подозрению в убийстве.

На допросе он признался в убийстве, рассказав, что поссорился с бабушкой в загородном доме, убил её и позвонил затем Артёму. Когда тот приехал, он убил и его.

Женщине он нанёс не менее четырёх ранений, брата ударил 11 раз. Узнав о случившемся, Стас Намин назвал Романа отморозком и мерзким человеком.

По данным источника ИА Регнум, Романа Микояна в 2007 году уже привлекали к ответственности за смерть женщины, которую он сбил на машине в Москве. Тогда суд приговорил его к двум годам условно.