В окружении Намина рассказали о жестокости и маргинальности его пасынка
Представители Намина рассказали, что его пасынок Роман с детства был жестоким
Москва, 19 октября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Пасынок музыканта и продюсера Стаса Намина с детства отличался жестокостью и низостью поступков. Намин не одобрял образа жизни Романа — подозреваемого в убийстве двух человек, сообщили 19 октября в пресс-службе Центра Стаса Намина.
Комментируя информацию о том, что Романа Микояна задержали по подозрению в убийстве бабушки и брата, в пресс-службе отметили, что он оказался в семье Намина после того, как музыкант женился на его матери Галине Ткаченко.
«В действительности он никогда не был усыновлённым и с детства отличался жестокостью и низостью поступков. Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим, склонен к азартным играм и наркотикам», — процитировало пресс-службу агентство «РИА Новости».
Уже много лет Намин не общается ни с Романом, ни Ткаченко, категорически осуждая образ жизни и моральные принципы пасынка.
Со своей стороны мать оправдывала поступки Романа или не замечала их, отметили представители Намина. Намин и Ткаченко не общаются более 15 лет — с момента развода. У них остался общий ребёнок Артём, который стал жертвой убийства.
Как сообщало ИА Регнум, убийство 84-летней Парасковии Ткаченко (бабушки Романа Микояна) и 30-летнего Артёма Микояна произошло вечером 18 октября. Романа задержали по подозрению в убийстве.
На допросе он признался в убийстве, рассказав, что поссорился с бабушкой в загородном доме, убил её и позвонил затем Артёму. Когда тот приехал, он убил и его.
Женщине он нанёс не менее четырёх ранений, брата ударил 11 раз. Узнав о случившемся, Стас Намин назвал Романа отморозком и мерзким человеком.
По данным источника ИА Регнум, Романа Микояна в 2007 году уже привлекали к ответственности за смерть женщины, которую он сбил на машине в Москве. Тогда суд приговорил его к двум годам условно.