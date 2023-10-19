Вашингтон, 19 октября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожают военных украинской армии в «трёх котлах» в зоне спецоперации. Об этом заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают», — сказал он.

Российские войска перешли в новую фазу проведения СВО, и в скором времени стоит ожидать освобождения новых территорий, находящихся под контролем киевского режима, отметил эксперт.

Риттер подчеркнул, что Вооружённые силы России контролируют ситуацию на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 октября бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления не смогли захватить никаких территорий и теперь фактически выдохлись. Эксперт отметил, что, по его мнению, украинские власти осознают, что скоро их выбросят, как ненужную вещь.

Ранее в этот же день военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России уничтожили колонну украинских войск у Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. По его словам, в составе группы было два бронетранспортёра и пять единиц грузовых автомобилей.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что Киев давно анонсировал наступление ВСУ на херсонском направлении, но оно не принесло результатов, а только потери. Путин отметил, что украинская армия не сумела добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, также как ранее ей не удалось этого на запорожском и других направлениях в зоне СВО.