Луганск, 19 октября, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Российские военные в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении уничтожили колонну ВСУ, сообщил 19 октября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Колонну ВСУ из двух бронетранспортёров и пяти единиц грузовых автомобилей российские военные выявили средствами аэроразведки. Это произошло ночью.

«При помощи нашего ударного БПЛА оперативно было нанесено огневое поражение и уничтожена ведущая машина (БТР), остальная техника пыталась развернуться, однако один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении, остальная техника была добита артиллерией ВС РФ», — сообщил Марочко.

Минобороны 18 октября сообщило об уничтожении военной техники ВСУ на краснолиманском направлении. Разведчики с помощью дрона обнаружили танк ВСУ. На него навели гаубицу «Мста-Б» и подбили.

Российских военных, которые участвовали в уничтожении танка, представили к государственным и ведомственным наградам.