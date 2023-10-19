Вашингтон, 19 октября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Украинские войска в ходе своего контрнаступления не сумели захватить каких-либо территорий и фактически выдохлись. Об этом 19 октября заявил экс-разведчик американской армии Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

«Я всего лишь указываю факты. В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они [ВСУ] не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось», — сказал он.

По словам эксперта, киевские власти понимают, что в скором времени их выбросят, как ненужную вещь.

Шаффер отметил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин знает, что Вашингтон не может поставить Киеву помощь в объёме, который необходим для поддержания наступательных операций или даже для обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Киев проигрывает в конфликте, так как Россия контролирует зону боевых действий, ликвидируя оставшиеся бригады ВСУ и всё больше выдавливая их на запад. По мнению эксперта, из-за этого главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно либо остаться на Украине и погибнуть, либо попытаться сбежать из страны.

Ранее в этот же день президент России отметил, что Украина давно анонсировала наступление украинской армии на херсонском направлении, но оно не принесло Киеву результатов. Путин отметил, что ВСУ не смогли добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как ранее им не удалось это на запорожском и других направлениях в зоне СВО.