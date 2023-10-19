Москва, 19 октября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В России компенсация банковских вкладов времён СССР — это незакрытый гештальт, и если решить эту проблему, то это позитивно скажется на доверии населения к банковской системе. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 октября заявил доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Максим Богодвид/РИА Новости

Ранее в Госдуме подготовили предложения по компенсации советских вкладов граждан в Сбербанке. Одно из них предполагает, что дореформенные сбережения переведут в долговые обязательства ПАО «Сбербанк», другое — что приоритетным правом на получение выплат будут пользоваться граждане от 78 лет и старше.

«Может быть, это действительно сдвинет дело с мёртвой точки. Естественно, если это станет обязательством Сбербанка, то он, наверное, оставит свои победные реляции о рекордных прибылях и часть доходов начнёт тратить на те государственно важные функции, от которых само государство не отказывалось», — сказал Ордов.

Однако он не исключил, что в результате «мы услышим вой частных инвесторов Сбера», которые будут жаловаться на то, что государство хочет компенсировать советские вклады за их счёт. Но Ордов полагает, что особой проблемы в этом нет, если посчитать, сколько осталось людей, претендующих на индексацию выплат, а также учесть рекордные прибыли Сбера и его доминирующее положение на рынке.

«Доминирующее положение Сбера должно отражаться в его социальной ответственности, — заметил Ордов. — А компенсации вкладчикам — это давнишняя проблема, незакрытый гештальт. И если уладить этот вопрос, то, возможно, в РФ вырастет доверие населения и к самому Сберу, и в целом к банковской системе».

Но директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович смотрит на ситуацию с сомнением. Он напомнил, что тема компенсации вкладов оживает в российском политическом поле с периодичностью в семь-десять лет. Правительство и Госдума дают понять, что никто не забыт, но потом эта тема постепенно затухает.

«Предложения по компенсациям звучали неоднократно. Но я не понимаю, как в сегодняшних условиях можно даже часть долга компенсировать — при дефиците бюджета, при сложном финансовом положении», — заметил Остапкович.

При этом депутаты не могут сказать, что государство никогда не выплатит эти компенсации, так как это чревато серьёзными электоральными потерями.

Тем не менее сама идея компенсации вкладов, по мнению Остапковича, нормальная, но в сегодняшних условиях труднореализуемая. Кроме того, ещё неизвестно, как отнесутся к таким инициативам Минфин и Сбербанк. Вдобавок есть вопросы к возрастной границе в «78+». Экономист обратил внимание, что в России есть немало людей, которые внесли деньги в Сбербанк ещё в советское время, но им сейчас намного меньше 78 лет.

«Может возникнуть социальная турбулентность — 77-летний гражданин скажет: «А почему я не попал в эту категорию получателей выплат? Я ведь тоже когда-то вложил массу денег?» — объяснил Остапкович.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Владимира Сенина, выплаты по советским вкладам могут начать с граждан в возрасте от 78 лет. Парламентарий подчеркнул, что численность подпадающих под этот критерий россиян достаточно велика, но в подавляющем большинстве речь идёт уже о наследниках, так как живых вкладчиков около 4 млн человек.

По данным российского правительства РФ, объём средств, необходимых для погашения целевых долговых обязательств Российской Федерации, в которые переведены гарантированные сбережения, оценен в 2022 году в 49,7 трлн рублей, в 2023 году в 51,8 трлн рублей и 2024 году — 53,9 трлн рублей.