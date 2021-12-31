Москва, 1 января, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, которым снова откладывается на год, до 2025 года, решение о компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке СССР, сообщает ИА REGNUM.

Banki.ru Сберкнижки

Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

По данным правительства РФ, объем средств, необходимых для погашения целевых долговых обязательств Российской Федерации, в которые переведены гарантированные сбережения, оценен в 2022 году в 49,7 трлн рублей, в 2023 году в 51,8 трлн рублей и 2024 году — 53,9 трлн рублей.

Выделять ежегодно по 1 трлн рублей на погашение долгов за компенсации по советским вкладам предложил ранее депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП).

По данным правительства РФ, объем средств, необходимых для погашения целевых долговых обязательств Российской Федерации, в которые переведены гарантированные сбережения, оценен в 2022 году в 49,7 трлн рублей, в 2023 году — в 51,8 трлн рублей и в 2024 году — в 53,9 трлн рублей.