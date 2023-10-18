Москва, 18 октября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. В Госдуме подготовили предложения по компенсации советских вкладов граждан в Сбербанке. Как стало известно 18 октября, в частности предлагается начать выплаты с россиян 78-летнего возраста и старше, что может обойтись бюджету в 7,3 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА Регнум

Как заявил член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин, рассматриваются также варианты бессрочной приостановки закона, обязывающего проводить выплаты, или признания его утратившим силу. Он отметил, что будет честным признаться, если государство окажется не в состоянии выполнить обязательства.

«Было два предложения с некоторым позитивом. Первое — чтобы перевести дореформенные сбережения в долговые обязательства ПАО «Сбербанк», и предложение, которое пользовалось большей поддержкой — с Министерством финансов и ПАО «Сбербанк» согласовать размеры приоритетных выплат вкладчикам», — поделился Сенин.

Суть, по его словам, в том, чтобы, в соответствии с критериями приоритизации, начать выплаты с граждан в возрасте 78 лет. Член комитета отметил, что масса подпадающих под этот критерий россиян достаточно велика, но в подавляющем большинстве речь идёт уже о наследниках, так как живых вкладчиков около 4 млн человек. Такую нагрузку на бюджет можно продлить до четырёх лет, добавил Сенин.

Как писало ИА Регнум, компенсация советских вкладов откладывалась в России уже несколько раз. По данным правительства, объём необходимых на это средств оценили в 2022 году в 49,7 трлн рублей, в 2023 году — в 51,8 трлн рублей и в 2024 году — в 53,9 трлн рублей. 28 сентября 2022 года в Госдуму внесли законопроект о продлении до 2026 года срока приостановления компенсаций в полном объёме. Через месяц стало известно, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях соответствующий закон о продлении срока приостановления. В ноябре того же года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока приостановления до 2026 года.

По закону «О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства России» долговая стоимость одного долгового рубля определяется, исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого соцнабора и его базовой стоимости, и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств правительства страны. Базовая стоимость необходимого социального набора установлена в сумме 464 рублей СССР.