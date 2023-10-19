Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2023, 08:58 — ИА Регнум. За сутки израильские военные нанесли сотни ударов по объектам палестинского движения ХАМАС. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

«За последние сутки ЦАХАЛ ударила по сотням объектов ХАМАС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в число поражённых целей вошли пункты запуска противотанковых ракет, шахты тоннелей, разведывательная инфраструктура и дополнительные командные центры.

По данным ЦАХАЛ, также под удары попали десятки миномётов, большую часть из которых уничтожили сразу после открытия ими стрельбы в сторону Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 октября израильские военные заявили о возобновлении обстрелов объектов шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. ЦАХАЛ пообещала позднее уточнить подробности.

Палестинское агентство Al Ray 18 октября сообщило о гибели как минимум девяти палестинцев при обстреле армией Израиля жилого дома в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. По информации источника, в числе погибших восемь детей.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 августа заявил, что насыщенный разнообразными видами вооружений и нестабильный Ближний Восток приносит выгоду США в виде влияния и больших денег. Политик отметил, что в истории не было американской администрации, заинтересованной в окончательном урегулировании ближневосточной ситуации.