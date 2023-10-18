Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Обстрел объектов шиитского движения «Хезболла» в Ливане возобновила армия Израиля. Об этом 19 октября сообщается в Telegram-канале организации.

Gaetano Virgallito Израиль

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям «Хезболлах» в Ливане. Подробности последуют позднее», — сказано в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ливанское шиитское движение «Хезболла» сделало заявление о гибели двоих своих бойцов. Отмечается, что бойцы погибли при выполнении своего долга. Подробностей не сообщается.

Накануне вечером 18 октября Армия обороны Израиля сообщила, что из Ливана было зафиксировано девять ракетных пусков, из них четыре удалось перехватить. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Целями атаки стали наблюдательный пункт и объекты военной инфраструктуры этой группировки.