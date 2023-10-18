Рамалла , 19 октября, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Как минимум девять палестинцев погибли в результате обстрела ВС Израиля жилого дома в городе Хан-Юнис, расположенном на юге сектора Газа. Об этом 18 октября сообщило палестинское агентство Al Ray.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что жертвами обстрела стала семья из десяти человек, проживавшая в доме. Среди погибших — двое взрослых и восемь детей. Кроме того, при обстреле пострадали около десяти человек.

Комментариев от израильской стороны по поводу инцидента не поступало.

Утром 7 октября палестинское радикальное движение ХАМАС провело массированную ракетную атаку на Израиль. Кроме того, боевики заняли несколько израильских населенных пунктов на границе с сектором Газа. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию «Железные мечи». Израильские войска выбили радикалов из захваченных поселений, а также начали наносить удары по объектам в секторе Газа.

На сегодняшний день погибли более 3,4 тысячи палестинцев, ранены свыше 12 тысяч, с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тысячи человек, более 4,5 тысячи пострадали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 17 октября, больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа подверглась ракетному удару. По информации министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате трагедии погибли более 800 человек. Стороны конфликта стали обвинять в произошедшем друг друга. Израиль назвал виновником палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а движение ХАМАС обвинило в атаке израильскую армию.